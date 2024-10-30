ЗМІ: Звіт Єврокомісії висуває Грузії умову для подальшого зближення з ЄС

Європейська комісія вважає, що для початку переговорів про вступ Грузія повинна змінити курс, який наразі ставить під загрозу її шлях до ЄС.

Про це йдеться у звіті Європейської комісії про розширення, який потрапив у розпорядження "Эхо Кавказа" та грузинської служби "Радіо Свобода", передає "Європейська правда".

У звіті акцентували, що якщо Грузія не змінить поточний курс, який ставить під загрозу її шлях до ЄС, Єврокомісія не буде в змозі рекомендувати початок переговорів про вступ із країною.

Також зазначається, що в грудні 2023 року Єврорада надала Грузії статус кандидата, однак дії грузинського уряду від весни 2024 року ставлять під загрозу шлях Грузії до ЄС і де-факто призупиняють процес вступу.

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Єврокомісія акцентувала, що надання статусу кандидата Грузії не супроводжувалося достатньою політичною прихильністю влади до проведення необхідних реформ для просування країни на шляху до ЄС.

У звіті згадали про "значні негативні події", включно з ухваленням закону "Про прозорість іноземного впливу" та законодавчого пакета "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх".

У звіті зазначено, що 26 жовтня громадяни Грузії проголосували на парламентських виборах, а початкові результати спільної Місії міжнародного спостереження за виборами виявили недоліки. Згідно з документом, вибори відбулися в напруженій і сильно поляризованій обстановці.

Єврокомісія вказала на нещодавні зміни у виборчому законодавстві, порушення таємного голосування, процедурні невідповідності, залякування і тиск на виборців, "що негативно позначилося на суспільній довірі до процесу".

"Ці попередні висновки підтверджують необхідність комплексної виборчої реформи", – йдеться у звіті.

Відтак, ЄС закликає Грузію ухвалити демократичні, всеосяжні та стійкі реформи, що відповідають основним принципам європейської інтеграції.

Також у Брюсселі вважають, що країна "повинна насамперед повернутися до виконання дев'яти кроків" та скасувати вищевказані закони.

У документі додали, що "відповідність Грузії зовнішній політиці та політиці безпеки ЄС залишається низькою", а також закликали владу "припинити розповсюдження дезінформації проти цінностей ЄС".

Як повідомлялось, опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала".

Під час великого протесту у Тбілісі у понеділок, 28 жовтня, грузинська опозиція озвучила вимоги, зокрема щодо повторних виборів.

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