Проросійський кандидат у Румунії заперечив плани вийти з НАТО і звинуватив опонентку через війну

Кандидат-"сюрприз" на виборах президента Румунії Келін Джорджеску, який несподівано посів у першому турі перше місце, відкинув звинувачення в тому, що він виступає за вихід з НАТО і ЄС.

Заяву Джорджеску наводить HotNews.ro, пише "Європейська правда".

Кандидат, якого характеризують як проросійського, відкинув закиди, нібито він обіцяв вивести Румунію з НАТО та Європейського Союзу.

"Неправда! Я ніколи цього не казав. Але я казав, що хочу вести переговори і ставити національні інтереси на перше місце. Ми не можемо прийняти все, про все потрібно говорити на користь румунського народу, незалежно від того, чи ви входите до якогось клубу", – сказав Джорджеску.

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Водночас він зробив нові бездоказові заяви, звинувативши свою опонентку на виборах, проєвропейську кандидатку Елену Ласконі, у втягненні Румунії у війну в Україні.

"Я бачив учора, як пані Ласконі оголосила війну. Не мені, а всій країні. Німеччина вчора заявила, що готується до війни, і пані Ласконі… заявила те саме, додавши, що будь-які вимоги НАТО та ЄС вони виконають. Видно, що через пані Ласконі просять румунський народ вступити у війну в Україні", – заявив Джорджеску.

"Війна в Україні має бути терміново припинена. Для мене це стратегія миру, а не війни. Жодного конфлікту, лише мир", – сказав він.

Тим часом румунські ЗМІ нагадують, що у червні Джорджеску називав НАТО "найслабшим на землі" альянсом і говорив, що покине його.

Джорджеску є одним із найбільш категоричних пропагандистів антизахідних ідей у Румунії. Вважається, що його популярність, яку не фіксували соціологи, забезпечила кампанія в TikTok.

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