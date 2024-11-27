Пророссийский кандидат в Румынии отрицает планы выйти из НАТО и обвиняет оппонентку из-за войны

Кандидат-сюрприз на выборах президента Румынии Кэлин Джорджеску, неожиданно занявший первое место в первом туре, отверг обвинения в том, что он выступает за выход из НАТО и ЕС.

Заявление Джорджеску приводит HotNews.ro, пишет "Европейская правда".

Кандидат, которого характеризуют как пророссийского, отверг упреки, что якобы он обещал вывести Румынию из НАТО и Европейского Союза.

"Неправда! Я никогда этого не говорил. Но я говорил, что хочу вести переговоры и ставить национальные интересы на первое место. Мы не можем принять все, обо всем нужно говорить в пользу румынского народа, независимо от того, входите ли вы в какой-то клуб", – сказал Джорджеску.

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В то же время он сделал новые бездоказательные заявления, обвинив свою оппонентку на выборах, проевропейскую кандидатку Элену Ласкони, во втягивании Румынии в войну в Украине.

"Я видел вчера, как госпожа Ласкони объявила войну. Не мне, а всей стране. Германия вчера заявила, что готовится к войне, и госпожа Ласкони... заявила то же самое, добавив, что любые требования НАТО и ЕС они выполнят. Видно, что через госпожу Ласкони просят румынский народ вступить в войну в Украине", – заявил Джорджеску.

"Война в Украине должна быть срочно прекращена. Для меня это стратегия мира, а не войны. Никакого конфликта, только мир", – сказал он.

Между тем румынские СМИ напоминают, что в июне Джорджеску называл НАТО "самым слабым на земле" альянсом и говорил, что выйдет из него.

Джорджеску – один из самых категоричных пропагандистов антизападных идей в Румынии. Считается, что его популярность, которую не фиксировали социологи, обеспечила кампания в TikTok.

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