Туск пропонує державам довкола Балтійського моря почати спільне морське патрулювання
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що планує обговорити з лідерами країн Балтії і Північної Європи спільні заходи безпеки у Балтійському морі.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Туск перед поїздкою на зустріч лідерів країн Північної Європи і Балтії, що пройде у Швеції, повідомив, що вони планують обговорити майбутнє відносин між Європою і США після перемоги Дональда Трампа, регіональну безпекову співпрацю та російсько-українську війну.
Туск нагадав про існуючу практику країн НАТО зі спільного повітряного патрулювання, та хоче запропонувати схожі заходи морського патрулювання.
"Я буду переконувати наших партнерів у необхідності створити аналогічну формулу стосовно моніторингу і підтримання безпеки у водах Балтійського моря, такого собі navy policing", – зазначив Туск.
Він деталізував, що бачить це як спільну справу країн, які мають вихід до Балтійського моря і розуміють загрози, які можуть надходити від Росії.
Питання безпеки інфраструктури у Балтійському морі знову загострилося після майже одночасного пошкодження двох кабелів зв'язку на дні моря; у фокусі уваги слідства опинилося китайське вантажне судно.
Від низки європейських топпосадовців пролунали припущення, що інцидент може виявитись гібридною диверсією. Водночас анонімні посадовці-співрозмовники ЗМІ у США кажуть, що інцидент навряд чи був підлаштований умисно.