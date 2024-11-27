Туск пропонує державам довкола Балтійського моря почати спільне морське патрулювання

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що планує обговорити з лідерами країн Балтії і Північної Європи спільні заходи безпеки у Балтійському морі.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Туск перед поїздкою на зустріч лідерів країн Північної Європи і Балтії, що пройде у Швеції, повідомив, що вони планують обговорити майбутнє відносин між Європою і США після перемоги Дональда Трампа, регіональну безпекову співпрацю та російсько-українську війну.

Туск нагадав про існуючу практику країн НАТО зі спільного повітряного патрулювання, та хоче запропонувати схожі заходи морського патрулювання.

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"Я буду переконувати наших партнерів у необхідності створити аналогічну формулу стосовно моніторингу і підтримання безпеки у водах Балтійського моря, такого собі navy policing", – зазначив Туск.

Він деталізував, що бачить це як спільну справу країн, які мають вихід до Балтійського моря і розуміють загрози, які можуть надходити від Росії.

Питання безпеки інфраструктури у Балтійському морі знову загострилося після майже одночасного пошкодження двох кабелів зв'язку на дні моря; у фокусі уваги слідства опинилося китайське вантажне судно.

Від низки європейських топпосадовців пролунали припущення, що інцидент може виявитись гібридною диверсією. Водночас анонімні посадовці-співрозмовники ЗМІ у США кажуть, що інцидент навряд чи був підлаштований умисно.