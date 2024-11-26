Швеція попросила перейти у її води судно з Китаю, яке проходило біля пошкоджених кабелів

Швеція попросила китайське вантажне судно, що проходило біля пошкоджених кабелів зв’язку, переміститися у шведські територіальні води задля співпраці з розслідуванням.

Як повідомляє SVT, пише "Європейська правда", про це заявив прем’єр Швеції Ульф Крістерссон.

Прем’єр повідомив, що Швеція розраховує на переміщення Yi Peng 3 у її територіальні води для співпраці з розслідуванням щодо пошкодження кабелів.

"Ми мали контакти з кораблем та з Китаєм і повідомили, що хочемо, аби судно перемістилося у шведські води", – зазначив Крістерссон.

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Він наголосив, що це прохання не слід трактувати як звинувачення, і Швеція просить про це для того, щоб спростити співпрацю для з’ясування всіх обставин.

Нагадаємо, корабель опинився у центрі уваги після пошкодження за нез’ясованих обставин одразу двох кабелів зв’язку у Балтійському морі. Судно проходило над ними приблизно у той час, коли почалися проблеми.

З минулого тижня Yi Peng 3 стоїть в акваторії між Данією і Швецією у міжнародних водах, які також є виключною економічною зоною Данії. Щонайменш деякий час біля нього чергували судна данського флоту, у цей район підходив також німецький корабель. Неподалік помітили і російський ракетний катер.

21 листопада військовий флот Швеції передав органам правопорядку першу інформацію, зібрану після обстеження морського дна в районі пошкодження одного з кабелів.

Від низки європейських топпосадовців пролунали припущення, що інцидент може виявитись гібридною диверсією. Водночас анонімні посадовці-співрозмовники ЗМІ у США кажуть, що інцидент навряд чи був підлаштований умисно.