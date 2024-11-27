Туск предлагает странам вокруг Балтийского моря начать совместное морское патрулирование

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что планирует обсудить с лидерами стран Балтии и Северной Европы совместные меры безопасности в Балтийском море.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Туск перед поездкой на встречу лидеров стран Северной Европы и Балтии, которая пройдет в Швеции, сообщил, что они планируют обсудить будущее отношений между Европой и США после победы Дональда Трампа, региональное сотрудничество в сфере безопасности и российско-украинскую войну.

Туск напомнил о существующей практике стран НАТО по совместному воздушному патрулированию, и хочет предложить похожие меры морского патрулирования.

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"Я буду убеждать наших партнеров в необходимости создать аналогичную формулу по мониторингу и поддержанию безопасности в водах Балтийского моря, некоего navy policing", – отметил Туск.

Он детализировал, что видит это как общее дело стран, которые имеют выход к Балтийскому морю и понимают угрозы, исходящие от России.

Вопрос безопасности инфраструктуры в Балтийском море снова обострился после почти одновременного повреждения двух кабелей связи на дне моря; в фокусе внимания следствия оказалось китайское грузовое судно.

От ряда европейских топ-чиновников прозвучали предположения, что инцидент может оказаться гибридной диверсией. В то же время анонимные чиновники-собеседники СМИ в США говорят, что инцидент вряд ли был подстроен умышленно.