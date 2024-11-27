Президентка Єврокомісії після призначення: Наша безпека – передусім наша відповідальність

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що країнам Європи важливо проявляти більшу єдність і брати на себе відповідальність за свій добробут і безпеку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у промові після призначення.

Фон дер Ляєн зазначила, що Єврокомісія приступає до своїх 5-річних повноважень в умовах, коли біля кордонів Євросоюзу триває війна, а темп змін у світі швидший, ніж будь-коли.

"Добробут і безпека Європи – це передусім наша відповідальність. Звісно, для нас важливі альянси, ми маємо постійно тримати контакт і розвивати наші відносини. Але так само важливо, щоб ми мали єдність всередині і могли діяти швидко та рішуче… У наступні 5 років найбільшу вагу буде мати єдність", – наголосила вона.

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