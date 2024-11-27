Президент Еврокомиссии после назначения: Наша безопасность – прежде всего наша ответственность

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что странам Европы важно проявлять большее единство и брать на себя ответственность за свое благосостояние и безопасность.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в речи после назначения.

Фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия приступает к своим 5-летним полномочиям в условиях, когда у границ Евросоюза продолжается война, а темп изменений в мире быстрее, чем когда-либо.

"Благосостояние и безопасность Европы – это прежде всего наша ответственность. Конечно, для нас важны альянсы, мы должны постоянно держать контакт и развивать наши отношения. Но так же важно, чтобы мы имели единство внутри и могли действовать быстро и решительно... В следующие 5 лет наибольший вес будет иметь единство", – подчеркнула она.

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