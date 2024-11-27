Європарламент затвердив дату початку роботи нової Єврокомісії

Європейський парламент на засіданні 27 листопада затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, сформований після євровиборів у 2024 році, вона почне роботу з 1 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Новий склад Єврокомісії затвердили 370 голосами "за". Проти голосували 282 і 36 – утрималися. Нова Єврокомісія почне роботу з 1 грудня.

Нагадаємо, одну з ключових для України посад – комісара з розширення - отримала представниця Словенії Марта Кос. Детально про неї "ЄвроПравда" детально розповідала у статті "За Україну чи дружбу з Росією?". Про плани Марти Кос читайте у публікації "Спільна доля" з Україною та покарання за відкат реформ.

Дипломатичну службу ЄС очолила експрем’єрка Естонії Кая Каллас. Про неї – у статті "Русофобка", якій довірилася Європа

Нову посаду комісара з оборони отримав литовець Андрюс Кубілюс. Угорський єврокомісар Олівер Варгеї, який досі був комісаром з сусідства і розширення, отримав "пониження" і буде відповідати за питання охорони здоров’я і добробуту тварин.

Минулого тижня неофіційно стало відомо, що Європарламент погодився затвердити усіх сімох досі не затверджених кандидатів на посади у нову Єврокомісію, поклавши край багатотижневому глухому куту серед політичних фракцій.

Суперечки між депутатами точилися, зокрема, щодо кандидатур італійця Раффаеле Фітто, угорця Олівера Варгеї та іспанки Терези Рібери.