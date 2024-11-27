У Британії невідомі безпілотники фіксували вже біля чотирьох баз, які використовують ВПС США

Невідомі малі безпілотники фіксували вже біля чотирьох баз, які використовують повітряні сили США у Британії.

Як повідомляє Reuters, таку інформацію підтвердив речник Повітряних сил США.

У середу речник зазначив, що появу невідомих безпілотників фіксували біля загалом чотирьох баз, якими користуються ВПС США.

За період після 20 листопада, коли помітили перший такий випадок, йшлося про безпілотники різного розміру і характеристик.

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Він зазначив, що безпілотники помітили біля бази Ферфорд на заході Англії. Перед тим повідомляли про такі випадки біля баз Лейкенхіт, Мілденхолл і Фелтвелл.

"Наші підрозділи продовжують спостерігати за повітряним простором і співпрацюють з органами влади приймаючої країни і партнерами місії для забезпечення безпеки персоналу, інфраструктури та майна", – зазначив речник.

Британські ЗМІ повідомляли, що до розслідування залучили 60 військових.

Нещодавно в порту німецького Гамбурга виявили безпілотник, який стежив за британським авіаносцем HMS Queen Elizabeth.