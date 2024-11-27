В Британии неизвестные беспилотники фиксировали уже возле четырех баз, используемых ВВС США

Неизвестные малые беспилотники фиксировали уже возле четырех баз, которые используются воздушными силами США в Британии.

Как сообщает Reuters, такую информацию подтвердил представитель Воздушных сил США.

В среду представитель отметил, что появление неизвестных беспилотников фиксировали возле всего четырех баз, которыми пользуются ВВС США.

За период после 20 ноября, когда заметили первый такой случай, речь шла о беспилотниках разного размера и характеристик.

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Он отметил, что беспилотники заметили возле базы Фэрфорд на западе Англии. Перед тем сообщали о таких случаях возле баз Лейкенхит, Милденхолл и Фелтвелл.

"Наши подразделения продолжают наблюдать за воздушным пространством и сотрудничают с органами власти принимающей страны и партнерами миссии для обеспечения безопасности персонала, инфраструктуры и имущества", – отметил спикер.

Британские СМИ сообщали, что к расследованию привлекли 60 военных.

Недавно в порту немецкого Гамбурга обнаружили беспилотник, следивший за британским авианосцем HMS Queen Elizabeth.