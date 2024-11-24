В порту Гамбурга виявили безпілотник, який стежив за британським авіаносцем

В порту німецького Гамбурга виявили безпілотник, який стежив за британським авіаносцем HMS Queen Elizabeth.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Інцидент трапився ще у п’ятницю, а напередодні факт виявлення безпілотника в порту підтвердили у Бундесвері.

"Ми можемо підтвердити факт виявлення безпілотника в п'ятницю. Також було задіяно підрозділ Бундесверу із захисту від безпілотників із вертольотами HP-47", – заявив представник територіального командування Бундесверу.

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Першими про інцидент повідомили журналісти видання Bild. За їхньою інформацією, безпілотник розміром приблизно 1,5 на 1,5 метра зник після прольоту над контейнерним терміналом.

Жодних інших подробиць щодо інциденту не наводилось.

Корабель HMS "Queen Elizabeth" перебував в Гамбурзі з понеділка. Цей був задуманий як знак тісної співпраці між Німеччиною і Великою Британією.

Британський авіаносець не заходив у порт Гамбурга вже 13 років.

Вдень у суботу, 23 листопада, британський авіаносець залишив порт Гамбурга.

За останній час в Німеччині не раз повідомлялось про спроби диверсій на об’єктах інфраструктури та військових об’єктах.

Крім того, в Німеччині за українськими солдатами під час тренувань стежили невідомі безпілотники. А цього року двох німецько-російських громадян заарештували за підозрою у підготовці диверсії на американській базі в Баварії.