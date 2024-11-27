На місце катастрофи вантажного літака у Вільнюсі прибула міжнародна комісія

У середу 27 листопада на місці падіння вантажного літака у Вільнюсі почала працювати команда фахівців з кількох країн.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Очільник Національного центру з надзвичайних ситуацій Вільмантас Віткаускас зазначив, що на місце аварії прибули експерти з трьох країн, які будуть обстежувати уламки літака разом з литовськими фахівцями. Після аналізу даних "чорних скриньок" їх співставлять з висновками після огляду уламків, що дозволить скласти максимально повну картину того, що сталося з літаком.

"Сьогодні "чорні скриньки" забирають до спеціалізованої лабораторії. Тоді ми маємо отримати дані, які можна буде глибоко аналізувати, дивитися, де щось пішло не так і що могло спричинити аварію. Ймовірно, "чорні скриньки" повезуть для дослідження до іншої європейської країни", – зазначив Віткаускас.

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Розшифрування "чорних скриньок" може тривати близько місяця.

Він зазначив, що поки розслідування схиляється до "технічної" версії щодо причин катастрофи, тому перекваліфіковувати його не будуть.

Міністр оборони Литви розповів, що відомі на цей час факти не вказують на те, що аварія сталася внаслідок диверсії.

Нагадаємо, вантажний Boeing 737-476(SF) зазнав аварії неподалік від аеропорту Вільнюса вранці 25 листопада. Літак належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок компанією DHL, він виконував рейс з Лейпцига у Німеччині.

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків і що пакунки, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправили з Литви.

Детально на цю тему – у статті "Для Росії вже немає миру з Європою": головне про авіакатастрофу DHL та гібридну війну Кремля