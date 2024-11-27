На место катастрофы грузового самолета в Вильнюсе прибыла международная комиссия

В среду 27 ноября на месте падения грузового самолета в Вильнюсе начала работать команда специалистов из нескольких стран.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Глава Национального центра по чрезвычайным ситуациям Вильмантас Виткаускас отметил, что на место аварии прибыли эксперты из трех стран, которые будут обследовать обломки самолета вместе с литовскими специалистами. После анализа данных "черных ящиков" их сопоставят с выводами после осмотра обломков, что позволит составить максимально полную картину того, что произошло с самолетом.

"Сегодня "черные ящики" забирают в специализированную лабораторию. Тогда мы должны получить данные, которые можно будет глубоко анализировать, смотреть, где что-то пошло не так и что могло вызвать аварию. Вероятно, "черные ящики" повезут для исследования в другую европейскую страну", – отметил Виткаускас.

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Расшифровка "черных ящиков" может занять около месяца.

Он отметил, что пока расследование склоняется к "технической" версии о причинах катастрофы, поэтому переквалифицировать его не будут.

Министр обороны Литвы рассказал, что известные в настоящее время факты не указывают на то, что авария произошла в результате диверсии.

Напомним, грузовой Boeing 737-476(SF) потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса утром 25 ноября. Самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок DHL, он выполнял рейс из Лейпцига в Германии.

Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов и что пакеты, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы.

Подробно на эту тему – в статье "Для России уже нет мира с Европой": главное об авиакатастрофе DHL и гибридной войне Кремля