Литва виділила 5 млн євро на сонячні електростанції в Україні

Уряд Литви виділив 5 млн євро на встановлення сонячних електростанцій в Україні після того, як Вільнюс затвердив програму підтримки енергетичного сектора країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Обладнання для сонячних електростанцій має бути надійним і захищеним від кібератак, а тому має бути європейського виробництва, заявила в середу Раса Кайрієне, керівниця департаменту співробітництва з питань розвитку МЗС Литви.

"При виборі сонячних електростанцій ми повинні забезпечити надійність обладнання, яке буде встановлено, і аспекти кібербезпеки, щоб не створювати додаткових залежностей для України.

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Тому в процесі закупівель ми будемо намагатися включити цю вимогу, що обладнання має бути походженням з ЄС або європейської економіки", – сказала вона міністрам у середу.

За даними МЗС, з початку широкомасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року енергетичні потужності України скоротилися більш ніж удвічі.

Загальна підтримка України з боку Литви досягне 1,45 млрд євро до кінця цього року, заявили в МЗС країни.

Напередодні стало відомо, що федеральне міністерство економіки Німеччини надає ще 65 млн євро на ремонт української енергетичної інфраструктури.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва 4 листопада оголосила про виділення 200 млн євро додаткової зимової допомоги для України.