Литва выделила 5 млн евро на солнечные электростанции в Украине

Правительство Литвы выделило 5 млн евро на установку солнечных электростанций в Украине после того, как Вильнюс утвердил программу поддержки энергетического сектора страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Оборудование для солнечных электростанций должно быть надежным и защищенным от кибератак, а потому должно быть европейского производства, заявила в среду Раса Кайриене, руководитель департамента сотрудничества по вопросам развития МИД Литвы.

"При выборе солнечных электростанций мы должны обеспечить надежность оборудования, которое будет установлено, и аспекты кибербезопасности, чтобы не создавать дополнительных зависимостей для Украины.

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Поэтому в процессе закупок мы будем стараться включить это требование, что оборудование должно быть происхождением из ЕС или европейской экономики", – сказала она министрам в среду.

По данным МИД, с начала широкомасштабного вторжения России в феврале 2022 года энергетические мощности Украины сократились более чем вдвое.

Общая поддержка Украины со стороны Литвы достигнет 1,45 млрд евро до конца этого года, заявили в МИД страны.

Накануне стало известно, что федеральное министерство экономики Германии предоставляет еще 65 млн евро на ремонт украинской энергетической инфраструктуры.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев 4 ноября объявила о выделении 200 млн евро дополнительной зимней помощи для Украины.