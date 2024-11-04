Глава МЗС Німеччини в Києві оголосила 200 млн євро допомоги Україні до зими

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва у понеділок, 4 листопада, оголосила про виділення 200 млн євро додаткової зимової допомоги для України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

За словами Бербок, нова допомога потрібна Україні у зв'язку з наближенням третьої зими повномасштабного російського вторгнення та російськими атаками на її інфраструктуру, які тривають.

200 млн євро будуть використані для збільшення екстреної гуманітарної допомоги МЗС Німеччини для опалення будинків поблизу лінії фронту і для того, щоб "українці могли бути забезпечені предметами першої потреби, такими як ковдри або теплі зимові пальта для захисту від крижаних температур", зазначила Бербок.

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Ця додаткова допомога не є підтримкою для енергетичного сектору, уточнює DPA, а виділяється у межах надзвичайних заходів з допомоги українському населенню взимку.

Разом з оголошеними 200 млн євро загальне німецьке фінансування з фондів гуманітарної допомоги – це зокрема і гуманітарне розмінування – тепер становить 390 млн євро у 2024 році.

Нагадаємо, Анналена Бербок прибула в понеділок у межах свого восьмого візиту солідарності до України з початку повномасштабної російської агресії в лютому 2022 року.

Під час візиту глава німецького МЗС дізналася більше про використання зенітних установок Gepard, поставлених Німеччиною.