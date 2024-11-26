Німеччина виділить ще 65 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України

Федеральне міністерство економіки Німеччини надає ще 65 млн євро на ремонт української енергетичної інфраструктури.

Про це йдеться у повідомленні міністерства, передає "Європейська правда".

Кошти будуть надані на ремонт енергетичної інфраструктури України через Кредитну установу для відбудови (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Кошти надійдуть до Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства, до якого з 2022 року також роблять внески численні інші міжнародні донори.

"Цивільна енергетична інфраструктура України продовжує залишатися об'єктом масованих російських авіаударів. Колапс енергопостачання під час третьої зими війни мав би катастрофічні наслідки для української економіки та населення. Тому підтримка України важлива як ніколи.

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Здійснюючи черговий платіж до Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства, ми робимо важливий внесок у підтримку енергопостачання України, щоб народ України міг і надалі отримувати електроенергію та тепло", – заявив міністр економіки, віцеканцлер Роберт Габек.

Україна використовує Фонд енергетичної підтримки для фінансування запасних частин та обладнання для зруйнованої енергетичної інфраструктури.

Європейське енергетичне співтовариство проводить тендери на закупівлю товарів і контролює використання коштів. Таким чином, українські енергетичні компанії можуть відремонтувати зруйновану мережеву інфраструктуру та електростанції.

Німецькі внески також спрямовані на посилення стійкості української енергетичної системи у сталий спосіб. З цією метою частина внесених коштів спрямовується на проєкти "зеленого" енергетичного переходу, які закладають підвалини для подальшого розширення децентралізованої складової української енергосистеми.

Станом на кінець 2023 року уряд Німеччини вже сплатив понад 155 млн євро до Фонду енергетичної підтримки. Таким чином, загальний внесок Німеччини зросте до 360 млн євро до кінця 2024 року.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва 4 листопада оголосила про виділення 200 млн євро додаткової зимової допомоги для України.