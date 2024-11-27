Російські пропагандисти в Німеччині бідкаються про "видворення", Берлін зреагував

У Міністерстві закордонних справ Німеччини відкинули твердження російських пропагандистів про нібито закриття корпункту "Первого канала" в Берліні та видворення його журналістів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Раніше в середу "кореспондент" пропагандистського "Первого канала" Іван Благой заявив, що йому та оператору Дмитрію Волкову напередодні заявили про закриття бюро каналу в Берліні та наказали "покинути територію Німеччини в першій половині грудня".

Речник німецького МЗС Крістіан Вагнер назвав ці заяви неправдивими, наголосивши, що федеральний уряд Німеччини "не закривав офіс цього телеканалу".

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"Я можу лише припустити, що це (заява журналістів про необхідність виїхати з Німеччини. – Ред.) пов'язано з питаннями прав на проживання", – додав він, маючи на увазі, що це питання перебуває у віданні земельної влади, а не федеральної.

Вагнер зауважив, що російські "журналісти" можуть "вільно і безперешкодно робити репортажі в Німеччині", хоча й додав, що "Первый канал" перебуває під санкціями ЄС з грудня 2022 року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні держави запровадили санкції проти російських пропагандистських ЗМІ, які відкрито беруть участь у підривній діяльності та кампаніях дезінформації.

Доходило і до вислання так званих російських журналістів, які насправді працюють на спецслужби РФ.