Російські пропагандисти в Німеччині бідкаються про "видворення", Берлін зреагував
У Міністерстві закордонних справ Німеччини відкинули твердження російських пропагандистів про нібито закриття корпункту "Первого канала" в Берліні та видворення його журналістів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Раніше в середу "кореспондент" пропагандистського "Первого канала" Іван Благой заявив, що йому та оператору Дмитрію Волкову напередодні заявили про закриття бюро каналу в Берліні та наказали "покинути територію Німеччини в першій половині грудня".
Речник німецького МЗС Крістіан Вагнер назвав ці заяви неправдивими, наголосивши, що федеральний уряд Німеччини "не закривав офіс цього телеканалу".
"Я можу лише припустити, що це (заява журналістів про необхідність виїхати з Німеччини. – Ред.) пов'язано з питаннями прав на проживання", – додав він, маючи на увазі, що це питання перебуває у віданні земельної влади, а не федеральної.
Вагнер зауважив, що російські "журналісти" можуть "вільно і безперешкодно робити репортажі в Німеччині", хоча й додав, що "Первый канал" перебуває під санкціями ЄС з грудня 2022 року.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні держави запровадили санкції проти російських пропагандистських ЗМІ, які відкрито беруть участь у підривній діяльності та кампаніях дезінформації.
Доходило і до вислання так званих російських журналістів, які насправді працюють на спецслужби РФ.