Российские пропагандисты в Германии жалуются на "выдворение", Берлин отреагировал

В Министерстве иностранных дел Германии отвергли утверждение российских пропагандистов о якобы закрытии корпункта "Первого канала" в Берлине и выдворении его журналистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Ранее в среду "корреспондент" пропагандистского "Первого канала" Иван Благой заявил, что ему и оператору Дмитрию Волкову накануне заявили о закрытии бюро канала в Берлине и приказали "покинуть территорию Германии в первой половине декабря".

Представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер назвал эти заявления ложными, подчеркнув, что федеральное правительство Германии "не закрывало офис этого телеканала".

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"Я могу лишь предположить, что это (заявление журналистов о необходимости выехать из Германии. – Ред.) связано с вопросами права на проживание", – добавил он, имея в виду, что этот вопрос находится в ведении земельных властей, а не федеральных.

Вагнер отметил, что российские "журналисты" могут "свободно и беспрепятственно делать репортажи в Германии", хотя и добавил, что "Первый канал" находится под санкциями ЕС с декабря 2022 года.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину западные государства ввели санкции против российских пропагандистских СМИ, которые открыто участвуют в подрывной деятельности и кампаниях дезинформации.

Доходило и до высылки так называемых российских журналистов, которые на самом деле работают на спецслужбы РФ.