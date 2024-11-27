Российские пропагандисты в Германии жалуются на "выдворение", Берлин отреагировал
В Министерстве иностранных дел Германии отвергли утверждение российских пропагандистов о якобы закрытии корпункта "Первого канала" в Берлине и выдворении его журналистов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
Ранее в среду "корреспондент" пропагандистского "Первого канала" Иван Благой заявил, что ему и оператору Дмитрию Волкову накануне заявили о закрытии бюро канала в Берлине и приказали "покинуть территорию Германии в первой половине декабря".
Представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер назвал эти заявления ложными, подчеркнув, что федеральное правительство Германии "не закрывало офис этого телеканала".
"Я могу лишь предположить, что это (заявление журналистов о необходимости выехать из Германии. – Ред.) связано с вопросами права на проживание", – добавил он, имея в виду, что этот вопрос находится в ведении земельных властей, а не федеральных.
Вагнер отметил, что российские "журналисты" могут "свободно и беспрепятственно делать репортажи в Германии", хотя и добавил, что "Первый канал" находится под санкциями ЕС с декабря 2022 года.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину западные государства ввели санкции против российских пропагандистских СМИ, которые открыто участвуют в подрывной деятельности и кампаниях дезинформации.
Доходило и до высылки так называемых российских журналистов, которые на самом деле работают на спецслужбы РФ.