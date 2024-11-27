Вільнюс продовжив на рік безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців

У Вільнюсі ще на рік продовжили можливість для українців, які втекли від війни, безкоштовно їздити столичним громадським транспортом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Це рішення було одноголосно схвалено міською радою литовської столиці в середу.

Біженці від війни з України можуть безоплатно користуватися громадським транспортом з березня 2022 року.

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Таке рішення влада столиці ухвалила після вторгнення Росії в Україну, коли до Литви прибули десятки тисяч жителів України.

Аналогічні рішення ухвалили й інші великі міста Литви.

Також у середу уряд Литви виділив 5 млн євро на встановлення сонячних електростанцій в Україні.

Нещодавно повідомлялося, що незважаючи на те, що ставлення до мігрантів у Литві стає все більш негативним, українці залишаються найбільш привабливою групою.