У Литві погіршилося ставлення до мігрантів, але українців сприймають найкраще

Незважаючи на те, що ставлення до мігрантів у Литві стає все більш негативним, українці залишаються найбільш привабливою групою.

Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Вільнюського представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Ейтвідас Бінгеліс, голова представництва МОМ у Литві, заявив, що нещодавно опубліковані результати опитування показують, що українців сприймають найбільш прихильно порівняно з мігрантами з інших країн.

Респонденти поставили українцям середній бал сприятливості майже 7 з 10.

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Білоруські мігранти є другою найбільш привабливою групою (5/10), на третьому місці – трудові мігранти з Центральної Азії (4,83/10). Мігранти з Близького Сходу (4,13/10) і ті, хто в'їхав до Литви через білоруський кордон у 2021 році (3,73/10), отримали менш сприятливі оцінки.

"Хоча ставлення до мігрантів загалом погіршилося, українців все ще сприймають позитивно, що свідчить про те, що вони добре інтегруються в литовське суспільство, вивчаючи мову, працюючи найманими працівниками або відкриваючи власний бізнес", – сказав Бінгеліс.

Опитування також показало, що респонденти вважають курси литовської мови найважливішим заходом інтеграції для українців – 65% респондентів назвали його пріоритетним.

Інші заходи включають допомогу в оформленні документів (40%), організацію освітніх та позашкільних заходів для дітей (31%), а також надання послуг на ринку праці, професійну підготовку та оцінку навичок (29%).

Половина опитаних вважають, що українським біженцям, які вивчили мову і знайшли роботу, слід дозволити залишитися в Литві після війни. Ще 34% не заперечували б проти того, щоб українці залишилися, якщо вони цього захочуть. Водночас кожен десятий респондент вважає, що українці повинні покинути Литву після закінчення війни.

Наразі в Литві проживає понад 74 тисячі українців. Більшість з них приїхали після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в їхню країну в 2022 році.

У жовтні Spinter Tyrimai опитав 1 тисячу осіб. Результати репрезентативного опитування мають похибку 3,1%.

Нагадаємо, останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям з України.

Станом на липень 2024 року були працевлаштованими близько 266 тисяч з 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини.

У Польщі опитування показало, що підтримка прийому біженців з України досягла нового мінімуму.