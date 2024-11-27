Вильнюс продлил на год бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев

В Вильнюсе еще на год продлили возможность для украинцев, бежавших от войны, бесплатно ездить в столичном общественном транспорте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Это решение было единогласно одобрено городским советом литовской столицы в среду.

Беженцы от войны из Украины могут бесплатно пользоваться общественным транспортом с марта 2022 года.

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Такое решение власти столицы приняли после вторжения России в Украину, когда в Литву прибыли десятки тысяч жителей Украины.

Аналогичные решения приняли и другие крупные города Литвы.

Также в среду правительство Литвы выделило 5 млн евро на установку солнечных электростанций в Украине.

Недавно сообщалось, что несмотря на то, что отношение к мигрантам в Литве становится все более негативным, украинцы остаются наиболее привлекательной группой.