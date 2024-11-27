Москва висилає двох німецьких журналістів після "видворення" пропагандистів РФ

Росія заявила про вислання двох журналістів німецької медіагрупи ARD після того, як російські пропагандисти з "Первого канала" поскаржились на розпорядження німецької влади виїхати з країни.

Таке на брифінгу анонсувала пресаташе російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда".

Захарова традиційно розводилась про "недружні дії офіційного Берліна відносно російських ЗМІ" та пригадала "підступи" Німеччини проти так званих журналістів із Росії.

"Так ось, у відповідь на заборону влади ФРН на перебування та роботу кореспондентів "Первого канала", ми змушені ухвалити дзеркальні заходи відносно журналістів московського представництва німецької медіагрупи ARD", – анонсувала вона.

Реклама:

За словами речниці російського МЗС, кореспондент і оператор ARD повинні будуть повернути акредитаційне посвідчення та покинути територію Росії "у встановлені строки".

При цьому в Німеччині пояснили, що федеральна влада не видворяла російських "журналістів" і не закривала корпункт "Первого канала" в Берліні, як стверджують пропагандисти.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні держави запровадили санкції проти російських пропагандистських ЗМІ, які відкрито беруть участь у підривній діяльності та кампаніях дезінформації.

"Первый канал" перебуває під санкціями ЄС з грудня 2022 року, які передбачають заборонуй ого мовлення та ретрансляції, але не роботу його "журналістів" у Євросоюзі.