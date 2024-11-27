Москва высылает двух немецких журналистов после "выдворения" пропагандистов РФ

Россия заявила о высылке двух журналистов немецкой медиагруппы ARD после того, как российские пропагандисты с "Первого канала" пожаловались на распоряжение немецких властей выехать из страны.

Такое на брифинге анонсировала пресс-атташе российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, сообщает "Европейская правда".

Захарова традиционно разглагольствовала о "недружественных действиях официального Берлина в отношении российских СМИ" и вспомнила "происки" Германии против так называемых журналистов из России.

"Так вот, в ответ на запрет властей ФРГ на пребывание и работу корреспондентов "Первого канала", мы вынуждены принять зеркальные меры в отношении журналистов московского представительства немецкой медиагруппы ARD", – анонсировала она.

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По словам спикера российского МИД, корреспондент и оператор ARD должны будут вернуть аккредитационное удостоверение и покинуть территорию России "в установленные сроки".

При этом в Германии пояснили, что федеральные власти не выдворяли российских "журналистов" и не закрывали корпункт "Первого канала" в Берлине, как утверждают пропагандисты.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину западные государства ввели санкции против российских пропагандистских СМИ, которые открыто участвуют в подрывной деятельности и кампаниях дезинформации.

"Первый канал" находится под санкциями ЕС с декабря 2022 года, которые предусматривают запрет вещания и ретрансляции, но не работу его "журналистов" в Евросоюзе.