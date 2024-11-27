У Литві пройшла зустріч коаліції з розмінування України
У середу, 27 листопада, у Литві пройшла дев’ята зустріч коаліції з розмінування України, на якій учасники з 14 країн обговорили плани на 2025-2034 роки.
Про це повідомило Міністерство оборони Литви в X (Twitter), передає "Європейська правда".
Як розповіло литовське оборонне відомство, 27 листопада у Литві пройшла дев’ята зустріч коаліції з розмінування України. На ній, як інформується, 36 учасників з 14 країн обговорили плани на 2025-2034 роки.
У Міноборони країни зазначили, що в рамках цієї ініціативи Литва вже надала Україні 40 літаків М-113, понад 300 систем протидії безпілотникам тощо.
Раніше повідомляли, що в межах очолюваної Литвою коаліції з розмінування Україна отримала 230 пікапів та 240 міношукачів.
Як відомо, коаліція з розмінування передбачає елементи як гуманітарного розмінування звільнених окупованих територій, так і бойового розмінування на лінії зіткнення з військами РФ.