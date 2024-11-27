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У Литві пройшла зустріч коаліції з розмінування України

Новини — Середа, 27 листопада 2024, 17:10 — Уляна Кричковська

У середу, 27 листопада, у Литві пройшла дев’ята зустріч коаліції з розмінування України, на якій учасники з 14 країн обговорили плани на 2025-2034 роки.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як розповіло литовське оборонне відомство, 27 листопада у Литві пройшла дев’ята зустріч коаліції з розмінування України. На ній, як інформується, 36 учасників з 14 країн обговорили плани на 2025-2034 роки. 

У Міноборони країни зазначили, що в рамках цієї ініціативи Литва вже надала Україні 40 літаків М-113, понад 300 систем протидії безпілотникам тощо. 

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Фото: Х
Фото: Х

Раніше повідомляли, що в межах очолюваної Литвою коаліції з розмінування Україна отримала 230 пікапів та 240 міношукачів.

Як відомо, коаліція з розмінування передбачає елементи як гуманітарного розмінування звільнених окупованих територій, так і бойового розмінування на лінії зіткнення з військами РФ.

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Литва Війна з РФ
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