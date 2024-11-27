В Литве прошла встреча коалиции по разминированию Украины

В среду, 27 ноября, в Литве прошла девятая встреча коалиции по разминированию Украины, на которой участники из 14 стран обсудили планы на 2025-2034 годы.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как рассказало литовское оборонное ведомство, 27 ноября в Литве прошла девятая встреча коалиции по разминированию Украины. На ней, как информируется, 36 участников из 14 стран обсудили планы на 2025-2034 годы.

В Минобороны страны отметили, что в рамках этой инициативы Литва уже предоставила Украине 40 самолетов М-113, более 300 систем противодействия беспилотникам и другое оборудование.

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Фото: Х

Ранее сообщалось, что в рамках возглавляемой Литвой коалиции по разминированию Украина получила 230 пикапов и 240 миноискателей.

Как известно, коалиция по разминированию предусматривает элементы как гуманитарного разминирования освобожденных оккупированных территорий, так и боевого разминирования на линии соприкосновения с войсками РФ.