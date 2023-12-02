Литва представила оновлену концепцію коаліції з розмінування України

Глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас презентував оновлену концепцію коаліції з розмінування заступнику міністра оборони України Юрію Джигиру під час візиту останнього до Вільнюса.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Міноборони України.

У повідомленні йдеться, що концепція включає в себе як елементи гуманітарного розмінування звільнених окупованих територій, так і бойового розмінування на лінії зіткнення з військами РФ.

Анушаускас заявив, що для Литви реалізація цього питання є основним пріоритетом в наданні допомоги Україні на 2024-2026 роки. До протимінної коаліції, яку очолює Вільнбс, наразі мають намір приєднатися 22 країни.

За словами Джигира, міни та нерозірвані снаряди, якими РФ засіяла землі України, – це не лише перешкода контрнаступу, а ще й постріл в майбутні покоління, тому що заміновані країни продовжують потерпати від мін та нерозірваних снарядів десятиріччями після закінчення воєн.

"Литва сьогодні очолює дуже важкий напрямок боротьби з цією підступною зброєю. Зокрема, розширення роботи коаліції на зони бойових дій підтверджує готовність швидко враховувати найгостріші проблеми і знаходити шляхи їх вирішення", – резюмував він.

Раніше Литва на "Рамштайні" оголосила про нову концепцію коаліції з розмінування.

У липні цього року на засіданні Контактної групи з питань оборони України голова Міноборони Литви Арвідас Анушаускас уперше оголосив про створення коаліції з розмінування для допомоги Києву.

Крім того, Литва стала однією з учасниць Північноєвропейсько-Литовської ініціативи з підготовки саперів (NLETI), яка передбачає чотири тренінги протягом 2023 року з метою підготовки й навчання українських саперів.