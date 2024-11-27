ЗМІ: Спецпосланцем Трампа з питань України може стати американський генерал

Новообраний американський президент Дональд Трамп розглядає кандидатуру Кіта Келлога, генерал-лейтенанта у відставці, на посаду спеціального посланника з питань російсько-української війни.

Про це написало агентство Reuters із посиланням на трьох поінформованих співрозмовників, які ознайомлені із цим питанням, передає "Європейська правда".

Як зазначили троє проінформованих співрозмовників агентства, Трамп розглядає кандидатуру Кіта Келлога на посаду спеціального представника з питань російсько-української війни.

Фото: Reuters

Водночас, за словами одного з них, колишній керівник розвідки – Річард Гренелл, якого, як писало агентство Reuters із посиланням на дані чотирьох співрозмовників, Трамп також розглядає на цю посаду, – як і раніше, є головним претендентом.

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Зазначимо, генерал-лейтенант у відставці, ветеран американської війни у Вʼєтнамі, Келлог потрапив у команду Трампа як радник із нацбезпеки в апараті віцепрезидента Майка Пенса.

Келлог зарекомендував себе як один із відданих Трампу людей: він захищав його дзвінок Зеленському у 2019 році, непублічно закликав Пенса відхилити затвердження голосів на президентських виборах 2020-го, а коли колишній віцепрезидент публічно відхрестився від Трампа – засудив його дії.

Нині Келлог працює в протрампівському мозковому центрі America First Policy Institute, де висував різні пропозиції того, якою може бути політика у сфері нацбезпеки майбутньої адміністрації Трампа.

Келлог долучився і до складання чергової версії "мирного плану" для України.

Раніше, 16 листопада, газета The New York Times з посиланням на співрозмовників заявила, що радником Трампа з питань російсько-української війни хоче стати Борис Епштейн, який не має досвіду у політиці, але має родичів як у Росії, так і в Україні.

Читайте детальніше про ці події у статті: Від яструбів до критиків Києва: хто у команді Трампа відповідатиме за Україну та війну