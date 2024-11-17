NYT: Спецпосланником Трампа щодо України може стати уродженець Росії

Уродженець РФ Борис Епштейн, який координував юридичний захист у кримінальних справах Дональда Трампа, запропонував своє ім'я для допомоги у встановленні миру між Росією та Україною.

Про це New York Times стало відомо від чотирьох осіб, знайомих з обговореннями, передає "Європейська правда".

Обраний президент Дональд Трамп летів до Вашингтона на свою першу особисту зустріч з президентом Джо Байденом після перемоги на виборах, коли один з його помічників запропонував приголомшливу ідею про посередництво у встановленні миру між Росією і Україною.

Борис Епштейн

Радник Борис Епштейн запропонував новообраному президенту стати спеціальним посланником Трампа з питань російсько-української війни.

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Епштейн, який народився в Росії і жив там у дитинстві, не має досвіду у зовнішній політиці. Він розповів, що має родичів по обидва боки конфлікту.

Кілька людей в літаку були шоковані ідеєю призначення Епштейна на чутливу дипломатичну посаду, за словами людей, поінформованих з цього питання. На додаток до відсутності дипломатичного досвіду, він наразі перебуває під слідством в Арізоні разом з кількома іншими союзниками Трампа за їхні зусилля, спрямовані на скасування виборів 2020 року за допомогою так званих фальшивих виборців.

Зазначається, що Трамп вислухав Епштейна з очевидною зацікавленістю і не відкинув пропозицію, хоча й не взяв на себе зобов'язань щодо неї.

Що б не вийшло з ідеї Епштейна, Трамп вже наділив свого радника надзвичайними повноваженнями і продемонстрував готовність прислухатися до його порад більше, ніж до порад інших. Навіть найбагатша людина у світі Ілон Маск, який брав участь у багатьох зустрічах з питань перехідного періоду за останній тиждень, приватно зазначив, що здивований тим, що Епштейн отримав такі широкі повноваження.

Борис Епштейн, який залишив свою посаду в офісі комунікацій Білого дому в 2017 році через те, що було описано як проблема з його допуском до державної таємниці, яка з тих пір була вирішена, сказав друзям перед обговоренням кандидатури спеціального посланника, що він має намір залишитися поза урядом як радник Дональда Трампа.

Хоча є люди з оточення Трампа, які зневажають Епштейна, в орбіті новообраного президента немає нікого, хто б на даний момент сумнівався в рівні його впливу. Він швидко став однією з найвпливовіших фігур у перші дні перехідного періоду, незважаючи на те, що формально не відігравав у ньому жодної ролі.

На цьому тижні ZN.UA повідомляло, що на посаду свого спецпредставника з питань переговорів для "завершення війни" в Україні Дональд Трамп може призначити кадрового дипломата Браяна Гука.

Раніше телеканал Fox News повідомив, що обраний президент США може незабаром призначити спеціального представника, який відповідатиме за "переговори про припинення війни" України та Росії.

Наразі незрозуміло, якими будуть повноваження цього спецпредставника, але це призначення відповідає заявам Трампа "якнайшвидше" знайти врегулювання війни в Україні.

Минулого тижня The Wall Street Journal повідомило, що в оточенні Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.