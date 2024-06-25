Радники Трампа представили план припинення війни РФ проти України

Два радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни РФ проти України.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

План розробляли Кіт Келлог і Фред Фляйц, які обіймали посади керівників апарату Ради національної безпеки Трампа під час його президентства у 2017-2021 роках.

Він передбачає, що у обрання президентом США Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від переговорів США, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

Реклама:

Під час мирних переговорів передбачалося припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення.

Основні елементи плану були викладені в загальнодоступній дослідницькій роботі, опублікованій "Інститутом політики "Америка понад усе", дружньому до Трампа аналітичному центрі, де Келлогг і Фляйц займають керівні посади.

Келлог заявив, що в разі перемоги Трампа на виборах буде вкрай важливо швидко посадити Росію і Україну за стіл переговорів.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви кажете: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", – зазначив він.

Згідно з їхньою пропозицією, Москву також можна було б примусити сісти за стіл переговорів, відклавши на тривалий час обіцянку членства України в НАТО.

Фляйц сказав, що Україні не потрібно формально поступатися територією Росії згідно з їхнім планом. Проте, за його словами, Україна навряд чи зможе відновити контроль над усією своєю територією в найближчій перспективі.

За словами Келлога і Фляйца, для досягнення тривалого миру в Україні потрібні додаткові гарантії безпеки для України. Фляйц додав, що "озброєння України до зубів", ймовірно, буде ключовим елементом цього.

Фляйц розповів, що Трамп ознайомився з їхньою стратегією і відреагував на неї позитивно.

"Я не стверджую, що він погодився з нею або погодився з кожним словом, але ми були раді отримати зворотній зв'язок", – сказав він.

Однак речник Трампа Стівен Чунг заявив, що офіційними слід вважати лише заяви, зроблені самим експрезидентом або уповноваженими членами його передвиборчої кампанії.

У ЗМІ раніше з'являлися повідомлення, що Трамп нібито прагне підштовхувати Україну до територіальних поступок Росії задля припинення війни.

Сам Трамп часто хвалився тим, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин, якщо його оберуть. Але він неодноразово відмовлявся публічно уточнити, як він зміг би це зробити.