У ЄС готують скорочення персоналу своїх дипмісій задля економії

Європейська комісія нібито пропонує скоротити персонал представництв ЄС по всьому світу з міркувань економії та підсилення стратегічно найважливіших посольств.

Як пише "Європейська правда", таку інформацію оприлюднило Politico, посилаючись на отриманий внутрішній документ.

Єврокомісія нібито просуває план щодо суттєвого скорочення персоналу у багатьох представництвах ЄС – задля підсилення присутності у країнах стратегічного інтересу без збільшення витрат.

Плани з’явилися на тлі "роздуття" бюджету Європейської служби зовнішніх справ на 2024 рік і перспектив ще більшого зростання витрат у 2025 році через інфляцію.

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"Зберігати статус кво – не варіант… ЄС потрібна мережа представництв, яка буде краще підлаштована до нових політичних пріоритетів, і цього потрібно досягти в умовах обмеженого бюджету", – йдеться у документі, який отримало Politico.

У Євросоюзу загалом 145 представництв у різних країнах світу.

У межах плану "зрізання" витрат хочуть зосередити ресурси на країнах-кандидатах на вступ і найближчих сусідах ЄС, країнах G20, країнах, що мають все більше політичне або економічне значення, а також країнах, нестабільність у яких загрожує інтересам ЄС.

Частина обізнаних з планами посадовців висловили занепокоєння, що це призведе до зменшення впливу ЄС у таких регіонах як Африка й Латинська Америка.

"Це буде означати, що у нас залишаться маленькі делегації у таких країнах як Судан чи Нігер. Це було би неправильним меседжем, особливо коли у нас тепер адміністрація США, яка, схоже, менше буде цікавитись зовнішнім світом", – коментує один з посадовців на умовах анонімності.

Інший співрозмовник каже, що у внутрішніх чатах від багатьох пролунали занепокоєння, що "Росія або Китай заповнять будь-який вакуум, який ми створимо".

Пропозицію критично сприймають і деякі невеликі країни ЄС, які не мали широкої мережі власних посольств у менш важливих країнах і покладалися саме на посольства ЄС для того, щоб залишатися у курсі справ і налагоджувати контакти.

Плани мають обговорити у грудні і це може стати однією з перших неприємних задач для нової очільниці дипломатичної служби ЄС Каї Каллас.

Нагадаємо, 27 листопада Європарламент затвердив склад нової Єврокомісії та визначив дату початку її роботи – 1 грудня.

Дипломатичну службу ЄС тепер очолює експрем’єрка Естонії Кая Каллас. Про неї – у статті "Русофобка", якій довірилася Європа.

Ще одну ключову для України посаду – комісара з розширення – отримала представниця Словенії Марта Кос. Про плани Марти Кос читайте у публікації "Спільна доля" з Україною та покарання за відкат реформ.