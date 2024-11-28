Европейская комиссия якобы предлагает сократить персонал представительств ЕС по всему миру из соображений экономии и для усиления стратегически важных посольств.

Как пишет "Европейская правда", такую информацию обнародовало Politico, ссылаясь на полученный внутренний документ.

Еврокомиссия якобы продвигает план по существенному сокращению персонала во многих представительствах ЕС – для усиления присутствия в странах стратегического интереса без увеличения расходов.

Планы появились на фоне "раздутого" бюджета Европейской службы внешних дел на 2024 год и перспектив еще большего роста расходов в 2025 году из-за инфляции.

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"Сохранять статус кво – не вариант... ЕС нужна сеть представительств, которая будет лучше адаптирована к новым политическим приоритетам, и этого нужно достичь в условиях ограниченного бюджета", – говорится в документе, который получило Politico.

У Евросоюза всего 145 представительств в разных странах мира.

В рамках плана "срезания" расходов хотят сосредоточить ресурсы на странах-кандидатах на вступление и ближайших соседях ЕС, странах G20, странах растущего политического или экономического значения, а также странах, нестабильность в которых угрожает интересам ЕС.

Часть знакомых с планами чиновников выразили обеспокоенность, что это приведет к уменьшению влияния ЕС в таких регионах как Африка и Латинская Америка.

"Это будет означать, что у нас останутся маленькие делегации в таких странах как Судан или Нигер. Это было бы неправильным месседжем, особенно когда у нас теперь администрация США, которая, похоже, меньше будет интересоваться внешним миром", – комментирует один из чиновников на условиях анонимности.

Другой собеседник говорит, что во внутренних чатах от многих прозвучали беспокойства, что "Россия или Китай заполнят любой вакуум, который мы создадим".

Предложение критически воспринимают и некоторые небольшие страны ЕС, которые не имели широкой сети собственных посольств в менее важных странах и полагались именно на посольства ЕС для того, чтобы оставаться в курсе дел и налаживать контакты.

Планы должны обсудить в декабре и это может стать одной из первых неприятных задач для новой руководительницы дипломатической службы ЕС Каи Каллас.

Напомним, 27 ноября Европарламент утвердил состав новой Еврокомиссии и определил дату начала ее работы – 1 декабря.

Дипломатическую службу ЕС теперь возглавляет экс-премьер Эстонии Кая Каллас. О ней – в статье "Русофобка", которой доверилась Европа.

Еще одну ключевую для Украины должность – комиссара по расширению – получила представительница Словении Марта Кос. О планах Марты Кос читайте в публикации "Общая судьба" с Украиной и наказание за откат реформ.