Партія влади Грузії поки не вирішила, коли розгляне протестну відмову опозиції від мандатів

У керівній партії Грузії "Грузинська мрія" поки не визначилися, коли винесуть на розгляд заяви опозиційних депутатів щодо складання депутатських мандатів через невизнання ними результатів виборів.

Як повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда", про це заявив прем’єр Іраклій Кобахідзе.

Кобахідзе сказав, що питання поки не обговорювалось. За його словами, таких заяв щодо складання мандатів надійшло близько 20 і у четвер очікують наступних.

"У нас є певний час, щоб розглянути це питання – протягом двох тижнів… Буде опозиція у парламенті чи ні – це має абсолютно однакову, нульову цінність", – заявив прем’єр.

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Нагадаємо, опозиційні партії у Грузії не визнають результати виборів та хочуть відмовитись від мандатів. Не анонсували такий крок тільки обрані депутати від партії експрем’єра Георгія Гахарії, проте вони також не беруть участі у роботі парламенту.

Прозахідна президентка Саломе Зурабішвілі підкреслила, що не визнає нового парламенту. Проте термін її повноважень завершується, партія влади призначила нові вибори на 14 грудня і вони вперше пройдуть через колегію виборників. Кандидатом у президенти висунули колишнього футболіста Михеїла Кавелашвілі.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: "Грузинська мрія" оформлює перемогу: чи залишилися в опозиції шанси на революцію.