Президентка Грузії заявила, що "парламенту в країні не існує"

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі підкреслила, що не визнає парламенту, який зібрався на перше після виборів засідання 25 листопада за участю виключно провладних депутатів.

Як повідомляє "Європейська правда", її слова цитує SOVA.news.

У зверненні за підсумками першого засідання нового парламенту Грузії Зурабішвілі заявила, що 25 листопада одна партія "розірвала грузинську Конституцію", а "парламенту в країні не існує".

Вона висловила співчуття грузинським парламентарям, які сиділи в парламенті "із застиглими обличчями, тому що вони знають, що вони є результатом сфальсифікованих виборів".

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Водночас президентка Грузії висловила підтримку молоді, яка під парламентом протестувала проти "обману і крадіжки з боку "Грузинської мрії" та яка "дуже скоро візьме у свої руки кермо влади цією країною".

"Якщо ми будемо готуватися, то ми повинні сподіватися на себе, на наших партнерів, які не готові залишити Грузію одну. І ми повинні сподіватися, що це майбутнє за цією країною і воно наше!" – наголосила Зурабішвілі.

У першому засіданні парламенту Грузії нового скликання взяли участь тільки депутати провладної "Грузинської мрії". Були визнані повноваження всіх 150 депутатів, партії яких подолали 5%-й виборчий бар'єр.

Водночас легітимність парламенту не визнають ні опозиція, ні президентка Грузії, які стверджують, що підсумки виборів 26 жовтня були сфальсифіковані.

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