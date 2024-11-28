Партия власти Грузии пока не решила, когда рассмотрит протестный отказ оппозиции от мандатов

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" пока не определились, когда вынесут на рассмотрение заявления оппозиционных депутатов о сложении депутатских мандатов из-за непризнания ими результатов выборов.

Как сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда", об этом заявил премьер Ираклий Кобахидзе.

Кобахидзе сказал, что вопрос пока не обсуждался. По его словам, таких заявлений о сложении мандатов поступило около 20 и в четверг ожидают следующих.

"У нас есть определенное время, чтобы рассмотреть этот вопрос – в течение двух недель... Будет оппозиция в парламенте или нет – это имеет абсолютно одинаковую, нулевую ценность", – заявил премьер.

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Напомним, оппозиционные партии в Грузии не признают результаты выборов и хотят отказаться от мандатов. Не анонсировали такой шаг только избранные депутаты от партии экс-премьера Георгия Гахарии, однако они также не участвуют в работе парламента.

Прозападный президент Саломе Зурабишвили подчеркнула, что не признает новый парламент. Однако срок ее полномочий завершается, партия власти назначила новые выборы на 14 декабря и они впервые пройдут через коллегию выборщиков. Кандидатом в президенты выдвинули бывшего футболиста Михеила Кавелашвили.

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