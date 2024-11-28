На адресу кандидатів у адміністрацію Трампа надійшли погрози

Кілька кандидатів на посади в адміністрацію Дональда Трампа та членів його команди стали об'єктами погроз.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Речниця перехідної команди Трампа Кароліни Лівітт заявила, що деклька кандидатів у члени кабінету Трампа і призначенців його адміністрації стали об'єктами "насильницьких, неамериканських погроз їхньому життю".

За її словами, залякування варіювалися від погроз про замінування до ініціювання екстреної реакції правоохоронних органів через погрози під фальшивими приводами.

Реклама:

Левітт зазначила, що правоохоронні органи та інші органи влади діяли швидко, щоб забезпечити безпеку тих, хто став мішенню, і Трамп та його перехідна команда вдячні за це.

Серед тих, на кого були спрямовані погрози, – Еліз Стефанік, яку Трамп обрав на посаду наступного посла в ООН; Метт Гейц, який спочатку був обраний Трампом на посаду генерального прокурора; представниця штату Орегон Лорі Чавес-Деремер, яку Трамп обрав на посаду голови Міністерства праці, і колишній конгресмен від штату Нью-Йорк Лі Зельдін, який очолить Агентство з охорони довкілля.

ФБР заявило, що проводить розслідування разом зі своїми партнерами з правоохоронних органів.

Речниця Білого дому Салоні Шарма заявила, що президент Джо Байден проінформований, і Білий дім підтримує зв'язок з федеральними правоохоронними органами та перехідною командою Трампа.

За словами Шарми, Байден "продовжує уважно стежити за ситуацією", додавши, що президент і його адміністрація "засуджують погрози політичного насильства".

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Трамп обрав кандидатуру генерала у відставці Кіта Келлога на посаду свого спеціального представника з питань України та Росії.

Читайте також: Від яструбів до критиків Києва: хто у команді Трампа відповідатиме за Україну та війну