В адрес кандидатов в администрацию Трампа поступили угрозы

Несколько кандидатов на должности в администрацию Дональда Трампа и членов его команды стали объектами угроз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Пресс-секретарь переходной команды Трампа Каролина Ливитт заявила, что несколько кандидатов в члены кабинета Трампа и назначенцев его администрации стали объектами "насильственных, неамериканских угроз их жизни".

По ее словам, запугивания варьировались от угроз о минировании до инициирования экстренной реакции правоохранительных органов из-за угроз под фальшивыми предлогами.

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Левитт отметила, что правоохранительные органы и другие органы власти действовали быстро, чтобы обеспечить безопасность тех, кто стал мишенью, и Трамп и его переходная команда благодарны за это.

Среди тех, на кого были направлены угрозы, – Элиз Стефаник, которую Трамп выбрал на должность следующего посла в ООН; Мэтт Гейц, который сначала был избран Трампом на должность генерального прокурора; представительница штата Орегон Лори Чавес-Деремер, которую Трамп выбрал на пост главы Министерства труда, и бывший конгрессмен от штата Нью-Йорк Ли Зельдин, который возглавит Агентство по охране окружающей среды.

ФБР заявило, что проводит расследование вместе со своими партнерами из правоохранительных органов.

Пресс-секретарь Белого дома Салони Шарма заявила, что президент Джо Байден проинформирован, и Белый дом поддерживает связь с федеральными правоохранительными органами и переходной командой Трампа.

По словам Шармы, Байден "продолжает внимательно следить за ситуацией", добавив, что президент и его администрация "осуждают угрозы политического насилия".

Напомним, накануне стало известно, что Трамп выбрал кандидатуру генерала в отставке Кита Келлога на должность своего специального представителя по вопросам Украины и России.

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