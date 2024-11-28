Європейська рада призначила нову Єврокомісію

Європейська Рада сьогодні призначила за письмовою процедурою Європейську Комісію на період з 1 грудня 2024 року по 31 жовтня 2029 року.

Про це йдеться у повідомленні Євроради, повідомляє "Європейська правда".

Формальне затвердження Європейською радою є останнім з етапів призначення нового складу Єврокомісії.

Як відомо, президенткою Єврокомісії стане Урсула фон дер Ляєн (Німеччина), а Високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки – Кая Каллас (Естонія), яка також буде одним із віцепрезидентів Комісії відповідно до статті 18(4) Договору про Європейський Союз.

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Це відбувається після згоди, наданої 27 листопада 2024 року Європейським парламентом.

У Договорі про Європейський Союз передбачено наступне: "Президент, Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки та інші члени Комісії підлягають затвердженню Європейським парламентом, як органом, шляхом голосування. На основі цієї згоди Комісія призначається Європейською Радою, яка діє кваліфікованою більшістю голосів".

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