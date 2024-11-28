Европейский совет назначил новую Еврокомиссию

Европейский Совет сегодня назначил по письменной процедуре Европейскую Комиссию на период с 1 декабря 2024 года по 31 октября 2029 года.

Об этом говорится в сообщении Евросовета, сообщает "Европейская правда".

Формальное утверждение Европейским советом является последним из этапов назначения нового состава Еврокомиссии.

Как известно, президентом Еврокомиссии станет Урсула фон дер Ляйен (Германия), а Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности – Кая Каллас (Эстония), которая также будет одним из вице-президентов Комиссии в соответствии со статьей 18 (4) Договора о Европейском Союзе.

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Это происходит после согласия, предоставленного 27 ноября 2024 года Европейским парламентом.

В Договоре о Европейском Союзе предусмотрено следующее: "Президент, Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и другие члены Комиссии подлежат утверждению Европейским парламентом, как органом, путем голосования. На основе этого согласия Комиссия назначается Европейским Советом, который действует квалифицированным большинством голосов".

Напомним, одну из ключевых для Украины должностей – комиссара по расширению – получила представительница Словении Марта Кос. Подробно о ней "ЕвроПравда" подробно рассказывала в статье "За Украину или дружбу с Россией?". О планах Марты Кос читайте в публикации "Общая судьба" с Украиной и наказание за откат реформ.

Новую должность комиссара по обороне получил литовец Андрюс Кубилюс. Венгерский еврокомиссар Оливер Варгеи, который до сих пор был комиссаром по соседству и расширению, получил "понижение" и будет отвечать за вопросы здравоохранения и благополучия животных.