ЗМІ: У Туреччині назвали неприйнятними прагнення Кіпру щодо вступу в НАТО

Міністерство оборони Туреччини в четвер розкритикувало Республіку Кіпр після того, як її президент Нікос Хрістодулідіс підтвердив прагнення острівної держави до вступу в НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

У Нікосії немає підстав для подання заявки на членство в НАТО, заявили в міністерстві, "але навіть її спроби є неприйнятним розвитком подій для Туреччини".

"Як країна-член НАТО, Туреччина нагадує, що рішення про розширення альянсу приймаються одноголосно, і стверджує, що ці процеси повинні здійснюватися з урахуванням інтересів національної безпеки країни", – додали джерела в МЗС Туреччини.

Реклама:

Таким чином у турецькому міністерстві повторили попередні коментарі Анкари про те, що вона буде використовувати своє право вето для блокування будь-яких спроб Республіки Кіпр приєднатися до Альянсу.

"Ця спроба порушить крихкий баланс у кіпрському питанні і негативно вплине на переговорні процеси, спрямовані на його вирішення", – додали джерела в міністерстві, маючи на увазі поточні міжнародні зусилля, спрямовані на укладення мирної угоди щодо розділеного середземноморського острова.

У четвер Хрістодулідіс заявив агентству Associated Press, що Кіпр може подати заявку на вступ до НАТО, як тільки його збройні сили пройдуть необхідну підготовку і отримають необхідне обладнання за допомогою США, щоб привести їх у відповідність до стандартів провідного військового альянсу світу.

Президент Кіпру нещодавно перебував у Вашингтоні, де провів переговори зі своїм американським колегою Джо Байденом, який залишає свій пост.

У вересні Кіпр і США підписали рамкову угоду про оборонну співпрацю, яка визначає шляхи посилення реагування обох країн на регіональні гуманітарні кризи і проблеми безпеки, в тому числі пов'язані зі зміною клімату.

Туреччина засудила цю угоду.

Кіпр був розділений в результаті турецького вторгнення в 1974 році після короткого перевороту, інспірованого Грецією. Мирні переговори були призупинені з 2017 року.

Турецько-кіпрська сторона керує сепаратистською державою на півночі Кіпру, яку визнає лише Анкара. Вона заявляє, що відновлення переговорів залежить від визнання її рівного суверенітету з грецьким урядом Кіпру.