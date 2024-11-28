СМИ: В Турции назвали неприемлемыми стремления Кипра к вступлению в НАТО

Министерство обороны Турции в четверг раскритиковало Республику Кипр после того, как ее президент Никос Христодулидис подтвердил стремление островного государства к вступлению в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

У Никосии нет оснований для подачи заявки на членство в НАТО, заявили в министерстве, "но даже ее попытки являются неприемлемым развитием событий для Турции".

"Как страна-член НАТО, Турция напоминает, что решения о расширении альянса принимаются единогласно, и утверждает, что эти процессы должны осуществляться с учетом интересов национальной безопасности страны", – добавили источники в МИД Турции.

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Таким образом в турецком министерстве повторили предыдущие комментарии Анкары о том, что она будет использовать свое право вето для блокирования любых попыток Республики Кипр присоединиться к Альянсу.

"Эта попытка нарушит хрупкий баланс в кипрском вопросе и негативно повлияет на переговорные процессы, направленные на его решение", – добавили источники в министерстве, имея в виду текущие международные усилия, направленные на заключение мирного соглашения по разделенному средиземноморскому острову.

В четверг Христодулидис заявил агентству Associated Press, что Кипр может подать заявку на вступление в НАТО, как только его вооруженные силы пройдут необходимую подготовку и получат необходимое оборудование с помощью США, чтобы привести их в соответствие со стандартами ведущего военного альянса мира.

Президент Кипра недавно находился в Вашингтоне, где провел переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом, который покидает свой пост.

В сентябре Кипр и США подписали рамочное соглашение об оборонном сотрудничестве, которое определяет пути усиления реагирования обеих стран на региональные гуманитарные кризисы и проблемы безопасности, в том числе связанные с изменением климата.

Турция осудила это соглашение.

Кипр был разделен в результате турецкого вторжения в 1974 году после короткого переворота, инспирированного Грецией. Мирные переговоры были приостановлены с 2017 года.

Турецко-кипрская сторона управляет сепаратистским государством на севере Кипра, которое признает только Анкара. Она заявляет, что возобновление переговоров зависит от признания ее равного суверенитета с греческим правительством Кипра.