Міністр оборони Німеччини пояснив розгортання Patriot у Польщі

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус обґрунтував необхідність розгортання у Польщі німецьких комплексів Patriot потребою захистити важливий для допомоги Україні логістичний хаб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Німеччина запропонувала НАТО можливість знову відправити до Польщі зенітно-ракетні комплекси Patriot.

"Таким чином ми захистимо логістичний центр у Польщі, який має центральне значення для доставки матеріалів в Україну", – пояснив Пісторіус.

Реклама:

"Таким чином ми гарантуємо постачання транспортних засобів, зброї і боєприпасів, які вкрай необхідні Україні для захисту від жорстоких російських атак, що порушують міжнародне право", – додав він.

Крім того, повітряний простір НАТО, як і раніше, буде охоронятися спільно з Польщею.

За даними міністерства, підрозділи Patriot можуть бути розгорнуті в Польщі на термін до шести місяців.

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що місія німецьких збройних сил з охорони повітряного простору Польщі має розпочатися в січні.

Німецькі Patriot раніше вже були розгорнуті в Польщі з січня до листопада 2023 року.

Близько 320 військовослужбовців Бундесверу експлуатували три комплекси Patriot у двох місцях поблизу Замосця, за 33 кілометри на захід від українського кордону, для захисту повітряного простору країни після того, як наприкінці 2022 року в результаті ракетного удару по польському прикордонному селу загинуло двоє людей.