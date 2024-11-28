Министр обороны Германии объяснил развертывание Patriot в Польше

Министр обороны Германии Борис Писториус обосновал необходимость развертывания в Польше немецких комплексов Patriot необходимостью защитить важный для помощи Украине логистический хаб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Германия предложила НАТО возможность снова отправить в Польшу зенитно-ракетные комплексы Patriot.

"Таким образом мы защитим логистический центр в Польше, который имеет центральное значение для доставки материалов в Украину", – пояснил Писториус.

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"Таким образом мы гарантируем поставки транспортных средств, оружия и боеприпасов, которые крайне необходимы Украине для защиты от жестоких российских атак, нарушающих международное право", – добавил он.

Кроме того, воздушное пространство НАТО, как и раньше, будет охраняться совместно с Польшей.

По данным министерства, подразделения Patriot могут быть развернуты в Польше на срок до шести месяцев.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что миссия немецких вооруженных сил по охране воздушного пространства Польши должна начаться в январе.

Немецкие Patriot ранее уже были развернуты в Польше с января до ноября 2023 года.

Около 320 военнослужащих Бундесвера эксплуатировали три комплекса Patriot в двух местах вблизи Замостья, в 33 километрах к западу от украинской границы, для защиты воздушного пространства страны после того, как в конце 2022 года в результате ракетного удара по польскому пограничному селу погибли два человека.