У Литві заявили про відновлення пошкодженого кабелю зв’язку у Балтійському морі

Литовська телекомунікаційна компанія Telia повідомила про те, що кабельне сполучення через Балтійське море було успішно відновлене у четвер, 28 листопада.

Про це із посиланням на LRT пише "Європейська правда".

Попри те, що на цей канал припадала майже третина міжнародного інтернет-трафіку, громадськість не відчула жодних перебоїв через пошкодження каналу, зауважив технічний директор Telia Андрюс Шемешкявічюс.

"У нас є кілька інтернет-з'єднань в Литві з великим запасом пропускної здатності, тому користувачі можуть бути впевнені, що з'єднання буде працювати навіть за найскладніших обставин", – зазначив він.

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За словами представника Telia, Литва була захищена від негативних наслідків завдяки високій пропускній здатності своїх з'єднань.

"Принцип Telia полягає в тому, що жоден міжнародний зв'язок не може перевищувати 60% свого навантаження, тому якщо в одному напрямку відбувається збій, два інших можуть повністю його замінити. Щороку ініціюється постійне збільшення пропускної здатності", – пояснив технічний директор Telia.

За його словами, морський кабель до Швеції, який використовується для послуг Telia, експлуатується компанією Arelion, яка відповідала за ремонтні роботи на цій міжнародній лінії.

Спершу стало відомо про пошкодження кабелю зв’язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря та сполучає Фінляндію з Німеччиною.

Кабель довжиною майже 1200 кілометрів – єдиний прямий зв'язок між Фінляндією і Центральною Європою і проходить поряд з іншими важливими об'єктами інфраструктури, зокрема газопроводами та електрокабелями.

18 листопада Шемешкявічюс заявив про пошкодження кабелю зв'язку між Литвою та Швецією, що пролягає у Балтійському морі.

Китайський суховантаж Yi Peng 3, на думку слідства, міг навмисне проволокти якір по дну Балтійського моря, аби пошкодити два кабелі зв’язку між Фінляндією, Литвою та Німеччиною.

Від низки європейських топпосадовців і раніше лунали припущення, що інцидент міг бути гібридною диверсією, а Литва – чий кабель постраждав – розслідує його як можливий тероризм. Водночас анонімні посадовці-співрозмовники ЗМІ у США казали, що інцидент навряд чи був підлаштований умисно.