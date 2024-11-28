В Литве заявили о восстановлении поврежденного кабеля связи в Балтийском море

Литовская телекоммуникационная компания Telia сообщила о том, что кабельное соединение через Балтийское море было успешно восстановлено в четверг, 28 ноября.

Об этом со ссылкой на LRT пишет "Европейская правда".

Несмотря на то, что на этот канал приходилась почти треть международного интернет-трафика, общественность не почувствовала никаких перебоев из-за повреждения канала, отметил технический директор Telia Андрюс Шемешкявичюс.

"У нас есть несколько интернет-соединений в Литве с большим запасом пропускной способности, поэтому пользователи могут быть уверены, что соединение будет работать даже при самых сложных обстоятельствах", – отметил он.

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По словам представителя Telia, Литва была защищена от негативных последствий благодаря высокой пропускной способности своих соединений.

"Принцип Telia заключается в том, что ни одна международная связь не может превышать 60% своей нагрузки, поэтому если в одном направлении происходит сбой, два других могут полностью его заменить. Ежегодно инициируется постоянное увеличение пропускной способности", – пояснил технический директор Telia.

По его словам, морской кабель в Швецию, который используется для услуг Telia, эксплуатируется компанией Arelion, которая отвечала за ремонтные работы на этой международной линии.

Сначала стало известно о повреждении кабеля связи финской компании Cinia, который пролегает по дну Балтийского моря и соединяет Финляндию с Германией.

Кабель длиной почти 1200 километров – единственная прямая связь между Финляндией и Центральной Европой, и он проходит рядом с другими важными объектами инфраструктуры, в частности газопроводами и электрокабелями.

18 ноября Шемешкявичюс заявил о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией, пролегающего в Балтийском море.

Китайский сухогруз Yi Peng 3, по мнению следствия, мог умышленно проволочь якорь по дну Балтийского моря, чтобы повредить два кабеля связи между Финляндией, Литвой и Германией.

От ряда европейских топ-чиновников и ранее звучали предположения, что инцидент мог быть гибридной диверсией, а Литва – чей кабель пострадал – расследует его как возможный терроризм. В то же время анонимные чиновники-собеседники СМИ в США говорили, что инцидент вряд ли был подстроен умышленно.