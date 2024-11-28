В Литве заявили о восстановлении поврежденного кабеля связи в Балтийском море
Литовская телекоммуникационная компания Telia сообщила о том, что кабельное соединение через Балтийское море было успешно восстановлено в четверг, 28 ноября.
Об этом со ссылкой на LRT пишет "Европейская правда".
Несмотря на то, что на этот канал приходилась почти треть международного интернет-трафика, общественность не почувствовала никаких перебоев из-за повреждения канала, отметил технический директор Telia Андрюс Шемешкявичюс.
"У нас есть несколько интернет-соединений в Литве с большим запасом пропускной способности, поэтому пользователи могут быть уверены, что соединение будет работать даже при самых сложных обстоятельствах", – отметил он.
По словам представителя Telia, Литва была защищена от негативных последствий благодаря высокой пропускной способности своих соединений.
"Принцип Telia заключается в том, что ни одна международная связь не может превышать 60% своей нагрузки, поэтому если в одном направлении происходит сбой, два других могут полностью его заменить. Ежегодно инициируется постоянное увеличение пропускной способности", – пояснил технический директор Telia.
По его словам, морской кабель в Швецию, который используется для услуг Telia, эксплуатируется компанией Arelion, которая отвечала за ремонтные работы на этой международной линии.
Сначала стало известно о повреждении кабеля связи финской компании Cinia, который пролегает по дну Балтийского моря и соединяет Финляндию с Германией.
Кабель длиной почти 1200 километров – единственная прямая связь между Финляндией и Центральной Европой, и он проходит рядом с другими важными объектами инфраструктуры, в частности газопроводами и электрокабелями.
18 ноября Шемешкявичюс заявил о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией, пролегающего в Балтийском море.
Китайский сухогруз Yi Peng 3, по мнению следствия, мог умышленно проволочь якорь по дну Балтийского моря, чтобы повредить два кабеля связи между Финляндией, Литвой и Германией.
От ряда европейских топ-чиновников и ранее звучали предположения, что инцидент мог быть гибридной диверсией, а Литва – чей кабель пострадал – расследует его как возможный терроризм. В то же время анонимные чиновники-собеседники СМИ в США говорили, что инцидент вряд ли был подстроен умышленно.