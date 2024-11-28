Конституційний суд Молдови затвердив результати виборів президента

Конституційний суд Молдови 28 листопада затвердив результати виборів президента, на яких перемогла Мая Санду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Конституційний суд визнав результати президентських виборів і затвердив новий мандат Маї Санду. Рішення остаточне й оскарженню не підлягає.

Джерела Newsmaker повідомляють, що церемонію інавгурації Санду на новий президентський термін призначено на 24 грудня.

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Засідання КС відбувалося на тлі протесту Партії соціалістів. Представники політформування не згодні з результатами голосування і вважають "справжнім переможцем" виборів свого кандидата Александра Стояногло.

Лідер соціалістів Ігор Додон зажадав повторних виборів, "і бажано без Маї Санду".

"Ми вимагаємо відставки всієї цієї влади, яка обдурила людей і збанкрутувала, і проведення дострокових парламентських виборів! Закликаю всі опозиційні партії об'єднатися проти цієї влади і вимагати дострокових парламентських виборів", – заявив він.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів у Молдові відбувся 3 листопада. Згідно з підсумковими підрахунками, чинна президентка Мая Санду набрала понад 930,1 тис. голосів (55,35%), а її конкурент, кандидат від Партії соціалістів (ПСРМ), ексгенпрокурор Александр Стояногло – понад 750,4 тис. голосів виборців (44,65%).

Після перемоги Санду заявила, що Молдова змогла показати свою волю, хоча й зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи.

Дивіться детальне пояснення "ЄП" про те, як Санду виграла вибори у Молдові, а Путін програв.