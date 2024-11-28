Конституционный суд Молдовы утвердил результаты выборов президента
Конституционный суд Молдовы 28 ноября утвердил результаты выборов президента, на которых победила Майя Санду.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.
Конституционный суд признал результаты президентских выборов и утвердил новый мандат Майи Санду. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.
Источники Newsmaker сообщают, что церемония инаугурации Санду на новый президентский срок назначена на 24 декабря.
Заседание КС проходило на фоне протеста Партии социалистов. Представители политформирования не согласны с результатами голосования и считают "настоящим победителем" выборов своего кандидата Александра Стояногло.
Лидер социалистов Игорь Додон потребовал повторных выборов, "и желательно без Майи Санду".
"Мы требуем отставки всей этой власти, которая обманула людей и обанкротила, и проведения досрочных парламентских выборов! Призываю все оппозиционные партии объединиться против этой власти и требовать досрочных парламентских выборов", – заявил он.
Напомним, второй тур президентских выборов в Молдове состоялся 3 ноября. Согласно итоговым подсчетам, действующий президент Майя Санду набрала более 930,1 тыс. голосов (55,35%), а ее конкурент, кандидат от Партии социалистов (ПСРМ), экс-генпрокурор Александр Стояногло – более 750,4 тыс. голосов избирателей (44,65%).
После победы Санду заявила, что Молдова смогла показать свою волю, хотя и подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы.
Смотрите подробное объяснение "ЕП" о том, как Санду выиграла выборы в Молдове, а Путин проиграл.