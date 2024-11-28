Десятки працівників МЗС Грузії виступили проти замороження руху в ЄС

Кілька десятків співробітників Міністерства закордонних справ Грузії у спільній заяві засудили рішення влади призупинити євроінтеграцію країни.

Як повідомляє "Європейська правда", тексти заяви підписанти поширили в соцмережах.

Грузинські дипломати вважають, що заява про зняття з порядку денного до 2028 року вступу країни до ЄС не відповідає її стратегічним інтересам.

"Крім того, затягування переговорного процесу про вступ призведе до ізоляції країни. Без підтримки західних партнерів Грузія залишається сам на сам із загрозами, які особливо посилюються на тлі процесів, що відбуваються в міжнародному середовищі та сфері безпеки", – йдеться в заяві.

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Також підписанти наголосили, що призупинення руху до Євросоюзу суперечить вимогам статті 78 Конституції Грузії, де закріплений курс на євроінтеграцію.

Наразі під спільною заявою підписалися 45 чинних співробітників грузинського МЗС, серед них – представники департаменту євроатлантичної інтеграції, міжнародно-правового відділу МЗС, посольств Грузії в різних країнах світу.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе у четвер заявив, що країна відмовляється від переговорів про вступ до Європейського Союзу до 2028 року. Це викликало акції протесту у великих грузинських містах, зокрема Тбілісі.

Курс на євроінтеграцію закріплений у Конституції Грузії, а членство в ЄС підтримує, за різними опитуваннями, близько 80% населення.

Заяві Кобахідзе передувало ухвалення владою Грузії низки законопроєктів, які в ЄС і США розцінили як відкат від демократії, заявивши про перегляд відносин з офіційним Тбілісі.