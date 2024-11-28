Президентка Грузії приєдналась до антиурядової акції протесту

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі приєдналася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі, яку викликало рішення влади "призупинити" переговори про вступ до ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Зурабішвілі, яка раніше не долучалась до антиурядових протестів, хоч і висловлювала їм підтримку, протестувальники зустріли оваціями та вигуками "Саломе", "Саломе".

Фото: Reuters

"Сьогодні я вже все сказала суспільству про те, хто має до нас приєднатися. Я з цим народом. Починається опір, який не закінчиться, поки не пройдуть нові вибори. Я тут із людьми, я буду там, де зможу, завжди", – заявила вона.

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Після цього президентка попрямувала до площі Свободи, де розміщений спецназ, аби поговорити із силовиками.

Протест у Тбілісі та інших містах Грузії викликала заява премʼєр-міністра Іраклія Кобахідзе про те, що країна відмовляється від переговорів про вступ до Європейського Союзу до 2028 року.

Курс на євроінтеграцію закріплений у Конституції Грузії, а членство в ЄС підтримує, за різними опитуваннями, близько 80% населення.

Заяві Кобахідзе передувало ухвалення владою Грузії низки законопроєктів, які в ЄС і США розцінили як відкат від демократії, заявивши про перегляд відносин з офіційним Тбілісі.